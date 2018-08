PERSISTANCE D'ISRAÊL DANS SES ATTAQUES À RAFAH L'Algérie condamne "fermement"

«Nous appelons la communauté internationale à soutenir le peuple palestinien et, en même temps, nous demandons au Conseil de sécurité de l'ONU de s'acquitter de ses responsabilités en matière de protection du peuple palestinien», a déclaré le porte-parole du MAE.

Un Palestinien a succombé hier à ses blessures par des tirs à balles réelles des forces d'occupation israéliennes à Ghaza lors des manifestations pacifiques du vendredi baptisées «la Marche du retour», alors que le nombre de blessés a atteint les 242 personnes, a annoncé le ministère de la Santé dans l'enclave.

La victime, âgée de 40 ans, a été touchée par des tirs israéliens à l'est de Rafah, un secteur du sud de la bande de Ghaza où deux autres Palestiniens ont été tués la veille lors des manifestations, selon la même source. Outre les trois Palestiniens tués, dont un secouriste, «307 ont été blessés», a précisé le ministère.

Au moins 130 ont été blessés par des balles réelles et d'autres par des gaz lacrymogènes, dont deux journalistes et cinq secouristes.

Des milliers de Palestiniens ont participé au 20ème vendredi des manifestations de la «Marche du retour» qui avaient débuté le 30 mars 2018 pour dénoncer le blocus imposé par l'occupation israélienne à Ghaza et réclamer le retour des réfugiés palestiniens spoliés de leurs terres en 1945.

Depuis le déclenchement des manifestations, le nombre des martyrs s'élève à 163 dans la bande de Ghaza et plus de 17.500 autres ont été blessés, selon le bilan du ministère de la Santé palestinien. L'Algérie condamne «fermement» la persistance d'Israël dans ses attaques systématiques contre le peuple palestinien sans défense et sa politique d'agression, d'intimidation et d'assassinats visant même les enfants, les femmes et les journalistes.»Nous condamnons fermement la persistance d'Israël dans ses attaques systématiques contre le peuple palestinien sans défense et sa politique d'agression, d'intimidation et d'assassinats visant même les enfants, les femmes et les journalistes», a en effet indiqué le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali Chérif, dans une déclaration.

Nous renouvelons notre solidarité active et notre engagement continu à soutenir la Palestine jusqu'à ce que le peuple palestinien frère puisse recouvrer tous ses droits usurpés et édifier un Etat indépendant ayant El-Qods comme capitale», a ajouté M. Benali Chérif.