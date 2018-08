CONFLIT DU SAHARA OCCIDENTAL Le Polisario disposé à négocier avec le Maroc

L'envoyé spécial de l'ONU pour le Sahara occidental a affiché sa volonté à organiser un 5ème round de négociations entre Marocains et Sahraouis avant fin 2018.

L'ambassadeur de la République arabe sahraouie démocratique (Rasd), Abdelkader Taleb Omar, a réaffirmé hier la disponibilité du Front Polisario à engager des négociations directes avec le Maroc, conformément à la récente résolution du Conseil de sécurité de l'ONU.

Lors d'une conférence de presse animée au terme de sa rencontre avec le secrétaire général de l'Alliance nationale républicaine (ANR), Belkacem Sahli, l'ambassadeur sahraoui a souligné que «le Front Polisario, représentant unique et légitime du peuple sahraoui, affirme sa disponibilité à adhérer pleinement au processus de négociations avec le Maroc, conformément à la récente résolution du Conseil de sécurité international n° 2414». Le diplomate sahraoui a également fait part de l'engagement du Front Polisario à coopérer avec l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations unies pour le Sahara occidental, Horst Kohler, saluant par la même occasion les efforts de l'émissaire onusien en faveur d'une solution juste et équitable garantissant le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination.

A cet effet, l'ambassadeur sahraoui a exhorté le Conseil de sécurité de l'ONU «à assumer ses responsabilités, conformément aux principes de la Charte de l'ONU et à respecter le droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination». D'autre part, l'ambassadeur sahraoui a mis l'accent sur «les tentatives du régime marocain d'entraver le processus de négociations, en provoquant des crises notamment à l'approche des réunions consacrées aux négociations pour se dérober aux résolutions du Conseil de sécurité international».

Par ailleurs, l'ambassadeur sahraoui s'est félicité de «la réussite» de la 9e édition de l'université d'été des cadres du Front Polisario et de la RASD, organisée à Boumerdès, car constituant «une étape importante dans la formation des cadres sahraouis, en sus du soutien moral qui leur est apporté».