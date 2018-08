PRODUCTION DU PÉTROLE EN JUILLET L'Opep a dépassé 32 millions de barils par jour

Selon les chiffres de l'organisation pétrolière, l'offre mondiale de pétrole se situait à environ 98,53 millions b/j en juillet.

La production de brut de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) s'est établie à 32,32 millions de barils par jour (b/j) en juillet, selon le rapport mensuel de l'organisation publié hier. En hausse de 40.700 b/j par rapport à juin, cette augmentation traduit des tendances contrastées. Ainsi, l'accroissement de la production a notamment été enregistré au Koweït (+78.500 b/j sur un mois), au Nigeria (+70.500 b/j) et dans les Emirats arabes unis (+69.200 b/j). A l'inverse, la production de brut a baissé en Iran (-56 300 b/j), en Arabie saoudite (-52.800 b/j) et comme les mois derniers, en Libye (-56.700 b/j) et au Venezuela (-47.700 b/j), toujours affectés par des troubles. L'Agence internationale de l'énergie (AIE) avait pour sa part estimé vendredi qu'avec le retour des sanctions américaines contre l'Iran, «le maintien de l'offre mondiale pourrait s'avérer très difficile».

Le rapport mensuel de l'organisation a légèrement révisé à la baisse son estimation de la croissance de la demande mondiale en pétrole en 2018, tablant désormais sur une hausse de 1,64 million b/j (-20.000 b/j sur la précédente estimation de juin) soit 98,83 millions b/j. Cette révision est «principalement due à des chiffres de demande de pétrole plus faibles qu'attendus en Amérique latine et au Moyen-Orient au deuxième trimestre 2018», explique le rapport. La demande de la région OCDE a parallèlement été révisée en hausse pour le premier et le deuxième trimestre, «principalement en conséquence d'une performance meilleure qu'attendu dans les secteurs pétrochimique et industriel aux Etats-Unis». Selon les chiffres de l'Organisation pétrolière, l'offre mondiale de pétrole se situait à environ 98,53 millions b/j en juillet. L'Opep a aussi réduit sa prévision de demande en pétrole pour 2019, tablant actuellement sur une hausse de 1,43 million b/j (-20 000 bj) à 100,26 millions b/j. Elle a maintenu ses prévisions de croissance de l'économie mondiale, à +3,8% en 2018 et +3,6% en 2019.

L'Opep et 10 autres producteurs non membres, dont la Russie, se sont mis d'accord fin juin pour augmenter leur production, après un précédent accord signé fin 2016 pour limiter leur offre, visant une remontée des prix. La Russie a augmenté sa production de brut en juillet à 10,47 millions b/j (+28.000 bj), selon le rapport. L'Opep indique d'autre part que son panier de prix de référence a augmenté marginalement de cinq cents d'un mois sur l'autre, pour s'établir en juillet à 73,27 dollars le baril. Ce niveau représente une hausse de 30 dollars, soit près de 70% d'augmentation, depuis la fin 2016 (le panier de référence était à 43,22 dollars le baril en novembre 2016). Les prix ont progressé durant cette période, en relation avec une baisse des stocks de pétrole, explique l'Opep. Une «demande mondiale solide» et un contexte de «tension géopolitique croissante» ont aussi contribué à la hausse des prix.