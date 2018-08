CISJORDANIE 29 Palestiniens arrêtés par l'armée israélienne

Vingt-neuf Palestiniens dont deux femmes, ont été arrêtés hier par l'armée d'occupation israélienne en Cisjordanie, a rapporté l'agence de presse Wafa.

«Les forces israéliennes de l'occupation ont effectué une incursion dans différentes régions de la Cisjordanie occupée, ont perquisitionné, fouillé et endommagé plusieurs maisons palestiniennes et ont arrêté 29 citoyens dont deux femmes», a indiqué l'agence. Selon le Club du prisonnier palestinien, huit Palestinien dont deux femmes ont été arrêtés à El Khalil, huit dont deux ex-prisonniers à Ramallah, trois à Beitlehem, quatre à Areha, quatre à Naplouse, un à Tulkarem et un à Jénine.