ITALIE Plus de 30 morts dans l'effondrement d'un viaduc

Le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, a annoncé que l'effondrement hier d'un viaduc autoroutier à Gênes avait fait au moins «une trentaine de morts» et a dénoncé «un désastre inacceptable». «Je remercie les pompiers, les secouristes professionnels et bénévoles qui sont intervenus dès la première minute et sont encore en train de creuser et de sauver des vies. Malheureusement, il y a une trentaine de morts confirmés et beaucoup de blessés graves», a déclaré M. Salvini lors d'un point presse à Catane, en Sicile. Il a ajouté prendre «l'engagement devant les Italiens d'aller au bout pour déterminer les responsabilités d'un désastre inacceptable parce que ce n'est pas possible de travailler et mourir comme ça en 2018». Le ministre eurosceptique, patron de la Ligue (extrême droite), a aussi évoqué les investissements nécessaires pour faire face à la vétusté générale de nombreuses infrastructures italiennes