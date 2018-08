DANS UN MESSAGE ADRESSÉ AU DIRIGEANT CORÉEN Poutine prêt à rencontrer Kim Jong Un

Vladimir Poutine s'est déclaré prêt à rencontrer le dirigeant nord-coréen ´´à une date rapprochée´´, dans un message adressé à Kim Jong Un, au moment où la Péninsule coréenne connaît une remarquable détente, a rapporté hier l'agence officielle nord-coréenne KCNA. M. Poutine avait déjà invité M. Kim et le président sud-coréen Moon Jae-in au Forum économique de l'Est, prévu du 11 au 13 septembre à Vladivostok (est de la Russie). Dans un message adressé à M. Kim à l'occasion de la Journée nationale de la libération, qui commémore au Nord la fin de la présence coloniale japonaise en 1945, le président russe a réitéré selon KCNA sa proposition de sommet. Selon le message repris par l'agence KCNA, M. Poutine a assuré Kim Jong Un être ´´prêt´´ à le rencontrer à ´´une date rapprochée pour discuter des questions urgentes liées aux relations bilatérales et aux questions importantes dans la région´´. Il a exprimé l'espoir de développer ´´la coopération réciproque et notamment la réalisation du projet tripartite´´, qui impliquerait aussi Séoul, selon l'agence. De son côté, M. Kim a également adressé d'après KCNA un message au président russe, en relevant que les ´´puissantes racines´´ de leurs relations bilatérales plongeaient dans leur lutte commune contre le Japon pendant la guerre. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a confirmé à la presse l'envoi de ce message où M. Poutine ´´a souligné son envie et sa volonté d'établir un dialogue´´ avec Kim Jong Un. Interrogé sur une éventuelle rencontre entre Vladimir Poutine et Kim Jong Un à Vladivostok, il a souligné que le Forum économique de l'Est ´´est ouvert à tous les dirigeants régionaux´´, tout en précisant qu'´´aucune confirmation de (la participation de) Pyongyang n'a été reçue à ce jour´´