APRÈS PLUSIEURS JOURS EN MÉDITERRANÉE Le navire Aquarius autorisé à se rendre à Malte

Le bateau devrait arriver au port de La Valette vers 11h30 GMT, après que le gouvernement maltais a donné son feu vert, précise le communiqué.

Le navire humanitaire Aquarius était attendu hier, en début d'après-midi, à Malte où il a finalement été autorisé à se rendre après plusieurs jours en Méditerranée avec 141 migrants épuisés à bord, selon un communiqué du gouvernement maltais.

Le bateau devrait arriver au port de La Valette vers 11h30 GMT, après que le gouvernement maltais a donné son feu vert, précise le communiqué. Cinq autres pays européens se sont engagés à accueillir les passagers. L'armée maltaise a été mobilisée pour faciliter le débarquement des migrants, originaires pour la plupart, de Somalie et d'Erythrée, qui devront passer un contrôle médical à leur arrivée, selon les autorités locales. Secourus vendredi au large de la Libye, la moitié sont des mineurs et plus d'un tiers des femmes. ´´Deux enfants ont moins de cinq ans et trois moins de 13 ans´´, a déclaré Aloys Vimard, le coordinateur de Médecins sans frontières à bord de l'Aquarius, cité par l'AFP, soulignant que les rescapés étaient ´´épuisés´´. Deux mois après avoir suscité une intense crise diplomatique, ce navire, affrété par les ONG SOS Méditerranée et Médecins sans frontières (MSF) a de nouveau erré plusieurs jours en quête d'un port d'accueil, mettant l'Europe face à ses ´´responsabilités´´. Rejeté par l'Italie mais aussi dans un premier temps par Malte, qui avait recueilli lundi 114 migrants secourus par sa marine, l'Aquarius a finalement été autorisé par le Premier ministre maltais, Joseph Muscat, après un accord pour les répartir dans cinq pays de l'Union européenne (France, Allemagne, Luxembourg, Portugal et Espagne). L'Espagne, qui avait accueilli l'Aquarius en juin dernier, va accueillir 60 des 141 migrants à bord, dans le cadre d'un accord avec d'autres pays européens, et le Portugal s'est dit prêt à accueillir 30 migrants. La France, dont le président Emmanuel Macron avait été vivement critiqué en juin dernier pour avoir fermé les portes à l'Aquarius, a également assuré qu'elle recevrait 60 migrants. L'Allemagne s'est de son côté engagée à recevoir ´´jusqu'à 50´´ réfugiés et le Portugal s'est dit ´´disponible´´ pour accueillir 30 migrants.

Lundi, quelque 114 migrants en perdition ont été secourus par un bateau de patrouille maltais à 53 milles nautiques au sud de l'île de Malte, où ils ont pu débarquer, a annoncé la marine maltaise.

Ces dernières années, les centaines de milliers de migrants secourus au large de la Libye ont tous été conduits en Italie, les navires de secours passant devant Malte sans s'arrêter.