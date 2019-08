Deux journalistes ont été tués par balles vendredi au Mexique, portant à trois le nombre de reporters assassinés cette semaine dans ce pays, a-t-on appris de sources officielles. Jorge Celestino Ruiz, qui travaillait pour le quotidien El Grafico de Xalapa, a été abattu dans la nuit de vendredi à samedi dans la municipalité d’Actopan, dans l’Etat de Veracruz (Est), a confirmé le maire de la ville, Paulino Dominguez. Selon une source policière, qui a requis l’anonymat, la maison de Ruiz avait été « la cible de tirs » en octobre. Des « coups de feu avaient également été tirés sur son véhicule pour l’intimider », a ajouté cette source, sans plus de détails. Selon des collègues du journaliste, Jorge Celestino Ruiz ne signait plus ses articles pour faire profil bas. Sur Twitter, le secrétaire à la Sécurité publique de l’Etat de Veracruz, Hugo Gutierrez, « a condamné énergiquement » l’assassinat du journaliste, y voyant « une atteinte à la liberté d’expression ». Ce meurtre est survenu moins de 24 heures après celui du directeur et rédacteur en chef du site d’information La Verdad de Zihuatanejo, Edgar Alberto Nava, tué dans l’Etat de Guerrero (Sud), selon le bureau du procureur local. Nava, qui était également employé de mairie, « a reçu une balle tirée par une arme de calibre 9 mm », selon cette source. Le Mexique fait partie des pays les plus dangereux pour la presse, avec plus de 100 journalistes tués depuis 2000 sur fond de violences liées au trafic de drogue et à la corruption politique.