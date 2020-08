Au moins trois personnes ont été tuées et une quarantaine blessées lors d'un attentat-suicide au camion piégé visant une base militaire, hier, dans le nord de l'Afghanistan, a-t-on appris de source militaire. «La cible de l'ennemi était une base des commandos, mais après avoir échoué à l'atteindre, l'ennemi a fait exploser le véhicule à proximité, infligeant de sérieuses pertes aux civils alentour», a déclaré Hanif Rezayee, un porte-parole militaire. «Beaucoup de maisons ont été endommagées ou détruites. Les soldats aident à évacuer les victimes», a-t-il encore raconté, faisant état d'au moins trois morts (deux civils et un militaire) et 41 blessés, dont 35 civils. Le ministère de la Défense a confirmé l'attentat survenu dans la province de Balkh (Nord), qui a soufflé les bâtiments de part et d'autre d'une route en pierre. Les talibans ont revendiqué l'attaque qui, selon eux, visait une base des commandos afghans.