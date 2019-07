Trois Palestiniens ont été tués et 500 autres blessés par les forces d’occupation israéliennes le mois de juin, a indiqué vendredi le centre de l’Organisation de Libération de la Palestine (OLP) «Abdullah Al-Horani» pour les études et la documentation. Dans un rapport mensuel, repris par l’agence palestinienne de presse, Wafa, le centre de documentation de l’Olp a fait savoir que les trois victimes avaient succombé à leurs blessures subies par balles réelles de loccupation israélienne dans la bande de Ghaza et à El-Qods occupée. Durant le même mois, 420 autres ont été arrêtés par l’armée israélienne à Ghaza, à El-Qods occupée, et en Cisjordanie. Selon la même source, quelque 5.700 Palestiniens se trouvent actuellement dans des prisons israéliennes, dont 220 enfants et 43 femmes, dans des conditions de détention «très difficiles». Mai dernier, vingt-neuf palestiniens ont été tués et 312 autres blessés, avait annoncé le département des relations internationales de l’OLP.