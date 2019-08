Plus de trois tonnes de cocaïne dissimulées dans plusieurs colis ont été trouvées sur la plage de Sidi Rahal, dans la province de Berrechid (123 km au sud de Rabat), ont rapporté lundi des médias marocains. Les autorités locales et les gendarmes sont arrivés sur les lieux et une enquête a été ouverte sous la supervision du parquet compétent. « L’origine et la destination de cette importante quantité de cocaïne », demeurent jusqu’à présent inconnues, ajoutent les mêmes sources.Cette découverte est intervenue une semaine après que 37 paquets de cocaïne avaient été trouvés sur la plage entre les villes de Salé et Mehdia, près de la capitale, Rabat. Dans son dernier rapport, l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC)a souligné que le Maroc est l’un des principaux producteurs de la résine de cannabis en Afrique et fournisseurs de cette drogue pour l’Europe. L’agence onusienne, basée à Vienne, a indiqué dans son rapport annuel qu’une partie de la résine de cannabis d’origine marocaine, qui représente plus de 4% de la production mondiale (environ 5 100 tonnes) est acheminée vers l’Europe, notamment pour les consommateurs des pays du sud et de l’est du vieux continent. La majeure partie des quantités de résine de cannabis produites au Maroc sont expédiées via l’Espagne, où elle est acheminée en contrebande vers d’autres marchés de la région, a souligné également le document. Se basant sur les informations fournies sur la base des saisies effectuées par les états membres de l’Union européenne (UE), l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime a précisé, en outre, que la culture de cannabis est pratiquée en plein air au Maroc et que les surfaces ne cessent d’augmenter, au fil des années. à l’échelle mondiale, l’agence onusienne a constaté que le cannabis reste la drogue la plus largement consommée dans le monde.