GUTERRES APPELLE À FINANCER L'UNRWA Un déficit nommé Donald Trump

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a une nouvelle fois appelé jeudi à financer l'Agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) qui manque de ressources à la suite de la décision des Etats-Unis de cesser leur contribution. Malgré les difficultés rencontrées, l'UNRWA a été en mesure d'ouvrir ses écoles pour la rentrée scolaire cette année et de poursuivre d'autres activités cruciales, grâce notamment aux efforts de certains bailleurs de fonds pour fournir des ressources supplémentaires, a noté M. Guterres. Le chef de l'ONU a aussi salué les efforts du Commissaire-général de l'UNRWA, Pierre Krahenbuhl, et des employés de l'agence onusienne «pour collecter de nouveaux fonds, réduire les coûts et maintenir l'espoir des réfugiés de Palestine en continuant à fournir les services essentiels de l'UNRWA». Environ 260 millions de dollars de nouveaux fonds ont ainsi été collectés mais l'agence onusienne est toujours confrontée à un déficit de 186 millions de dollars cette année. En raison de ce déficit, «les opérations de l'UNRWA sont toujours menacées. Plus de 500.000 étudiants dans 700 écoles sont en danger, alors que les soins de santé primaires dans 146 cliniques sont menacés. L'aide alimentaire à un million de réfugiés à Ghaza est en danger. Et cela vient à un moment de grande incertitude et de péril dans toute la région», a déclaré le Secrétaire général de l'ONU.