UN DIRIGEANT DE L'OLP DÉNONCE LE DISCOURS DE NETANYAHU "Il exporte ses vieux mensonges"à l'ONU

Un haut responsable palestinien a dénoncé jeudi le discours «trompeur» prononcé par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu lors de la 73e session de l'Assemblée générale des Nations Unies (AGNU).

«M. Netanyahu persiste à tromper la communauté internationale et à exporter ses vieux mensonges qui criminalisent et blâment les victimes afin de protéger le système d'occupation coloniale», a déclaré Saeb Erekat, secrétaire général du comité exécutif de l'OLP. «La paix que M. Netanyahu souhaite nécessite un Etat palestinien conforme aux frontières de 1967 ayant El Qods-Est pour capitale ainsi qu'une solution juste pour les réfugiés palestiniens, conformément à la résolution 194», a-t-il souligné.

Le négociateur a également estimé que «le discours de M. Netanyahu démontrait clairement le déni systématique d'Israël en ce qui concerne les droits inaliénables du peuple palestinien à l'auto-détermination et à la liberté». Le gouvernement palestinien a appelé la communauté internationale à prendre le discours du président Mahmoud Abbas comme référence pour la paix au Moyen-Orient. Dans ce discours, M. Abbas a indiqué qu'Israël avait «nui au processus de paix» au Moyen-Orient et accusé les Etats-Unis d'être «biaisés en faveur d'Israël».