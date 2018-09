NIGERIA Le parti au pouvoir remporte des élections locales

Le parti au pouvoir au Nigeria a remporté des élections locales dans un Etat du sud-ouest du pays considérées comme une répétition générale de la présidentielle de 2019. Gboyega Oyetola, le candidat du Congrès des Progressistes (APC) a été déclaré vainqueur dans la nuit de jeudi à vendredi à l'élection au poste de gouverneur de l'Etat d'Osun. Il a remporté 255.505 voix contre son adversaire, Ademola Adeleke du Parti Populaire Démocratique (PDP) de l'opposition avec 255.023 voix, selon des chiffres officiels. Oyetola «est déclaré vainqueur de cette élection», a déclaré Joseph Afawape, membre de la Commission Electorale Indépendante du Nigeria (NEC), à Osogbo, la capitale d'Osun.

Considérée comme un test clé avant la présidentielle prévue en février 2019 au cours de laquelle le président Muhammad Buhari briguera un second mandat, cette élection peut avoir un impact sur la mobilisation de l'électorat. L'opposition a exprimé sa colère dans l'Etat d'Osun et sur les réseaux sociaux jeudi, sur la reconduite du vote et dénoncé des fraudes. Après un premier vote samedi, l'INEC avait affirmé que les résultats n'étaient pas clairs, obligeant les électeurs de sept circonscriptions à retourner aux urnes jeudi. Le sénateur du PDP Ben Murray-Bruce a dénoncé «des irrégularités flagrantes» sur son compte Twitter qualifiant l'élection d'Osun «de vol en plein jour». Avant même la proclamation des résultats, l'assistant personnel du président Buhari a «félicité» son parti pour sa victoire. «Vote à Osun: félicitations à notre grand parti, l'APC», a écrit Bashir Ahmad. «Ce qui est en train de se passer à Osun- n'est pas une élection», a déclaré le sénateur Adeleke (PDP) dans plusieurs interviews. «Nous assistons à un coup d'Etat. Nos partisans sont harcelés, empêchés de voter (...) ce n'est pas de la démocratie», a-t-il martelé, indiquant qu'il allait poursuivre l'affaire en justice.. De son côté, la police a affirmé dans un communiqué que «les allégations selon lesquelles des observateurs de l'INEC avaient été arrêtés ou empêchés de se rendre aux urnes sont totalement fausses».