Messahel s'entretient avec ses homologues syrien, koweïtien et iranien

Poursuivant ses intenses activités en marge de la 73è session de l'AG de l'ONU, à New York, le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, s'est entretenu hier avec le Vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères du Koweït, Sheikh Sabah Al-Khaled Al-Hamad Al-Sabah. Les deux ministres ont procédé «à une évaluation de la coopération bilatérale et les perspectives de son renforcement». Il se sont félicités «de la qualité des relations bilatérales et ont exprimé leur engagement à travailler ensemble en vue de les renforcer davantage. Par ailleurs, Messahel qui s'est entretenu jeudi avec son homologue syrien Walid al Mouallem, a rencontré, également hier, le MAE iranien Mohammad Javad Zariv avec lequel il a évoqué les relations bilatérales et les situations de conflits, notamment au Moyen-Orient, en Syrie et au Yémen. A cette occasion, M. Messahel a réitéré la position de l'Algérie pour une «solution politique à ces crises, sans ingérence étrangère et dans le respect de la volonté des peuples et de la souveraineté et de l'intégrité des Etats». D'autres questions d'intérêt commun, notamment la lutte contre le terrorisme, ont été aussi abordées.