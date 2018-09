FC BARCELONE Tout pour remettre Umtiti sur pied

Grosse frayeur en Catalogne. Effectivement, les supporters du Barça se réveillaient avec une information inquiétante: Samuel Umtiti pourrait être blessé au niveau des ligaments croisés de son genou gauche, assez fragile depuis au moins un an.

Dans la foulée, le FC Barcelone publiait un communiqué qui ne dévoilait pas plus d'informations que ça. Mais hier matin, la presse ibérique se veut plutôt rassurante quant à l'état du défenseur champion du monde. Ainsi, Marca explique que Samuel Umtiti ne souffre d'aucune blessure grave.

S'il ne s'est pas entraîné vendredi, c'est à cause des douleurs qu'il a depuis quelque temps déjà, comme ce fut le cas au Mondial. Aucune blessure donc, mais des gênes très douloureuses, à tel point que l'ancien de l'OL va être laissé au repos pour une durée non déterminée encore.

Le Barça ne veut prendre aucun risque, et son retour à la compétition dépendra de son évolution. Il ne disputera donc pas la rencontre du FC Barcelone face à l'Athletic, et ne pouvait de toutes manières pas jouer mercredi prochain face à Tottenham puisqu'il est suspendu. Reste donc à voir s'il sera présent face à Valence le week-end prochain.

De son côté, Mundo Deportivo explique que sa participation pour ce choc de Liga est très incertaine, et que le Barça pourrait même attendre le retour de la trêve internationale pour le faire «débuter» le 20 octobre face à Séville.

Les médecins du club ont opté pour un traitement conservateur plutôt qu'une opération, qui ne sera réalisée que si le traitement se montre inefficace.

Au programme: du repos, comme expliqué ci-dessus, ainsi que des séances de physiothérapie.

Une occasion pour le Français pour définitivement dire adieu à ses douleurs au genou, et une belle opportunité à saisir pour Clément Lenglet.