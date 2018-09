NUCLÉAIRE IRANIEN L'Allemagne s'en tient à l'accord

Le chef de la diplomatie allemande, Heiko Maas a déclaré vendredi que son pays reste engagé dans l'accord sur le nucléaire iranien même si Washington s'en est retiré.»L'accord nucléaire avec l'Iran n'est pas parfait, mais jusqu'à présent il a empêché l'Iran d'obtenir des armes nucléaires en évitant une escalade qui, il y a trois ans, était très probable», a-t-il indiqué lors de la 73e session de l'Assemblée générale des Nations unies.»Ce n'est pas insignifiant», a-t-il indiqué. «Nous les Européens sommes donc unis sur cet accord.»

M.Maas a évoqué des mesures visant à contourner les sanctions US. «Nous travaillons à maintenir les échanges économiques avec l'Iran et nous appelons celui-ci à continuer de mettre pleinement en oeuvre ses engagements.»L'Union européenne a annoncé la création d' une entité juridique pour faciliter les transactions financières légitimes avec l'Iran et permettre aux entreprises européennes de continuer de faire du commerce avec l'Iran conformément au droit de l'UE. Elle pourrait être ouverte à d'autres partenaires dans le monde, a indiqué Mme Mogherini, après avoir présidé une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Iran et des cinq pays qui sont toujours engagés dans l'accord.