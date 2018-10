BILAN DE L'ONU Douze Palestiniens tués et 1000 blessés en quinze jours

Douze Palestiniens ont été tués et 1000 autres blessés en quinze jours, a révélé le bureau de coordination pour les affaires humanitaires des Nations unies, dans le rapport, repris par l'agence de presse palestinienne, Wafa. Le document fait état de neuf Palestiniens tués dont trois enfants lors de leur participation dans les manifestations de la Marche du retour dans la bande de Ghaza, entre le 11 et le 24 du mois en cours par les forces militaires israéliennes.

Au moins 829 autres, ont été blessés dont 97 enfants et six femmes.

Quelque 103 autres, ont été blessés dans différentes régions de la Cisjordanie occupée, dont 56 enfants. S'ajoutent à cela, dix bâtiments palestiniens démolis sous divers prétexte et 132 incursions et fouilles des forces israéliennes.