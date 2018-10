GOUVERNANCE MONDIALE ET MULTILATÉRALISME La présidente de l'AG de l'ONU salue le rôle de Pékin

La présidente de l'Assemblée générale des Nations unies, Maria Fernanda Espinosa Garcés, a loué hier le rôle de la Chine dans la gouvernance mondiale et a exprimé sa ferme volonté de défendre le multilatéralisme ainsi que l'ordre mondial fondé sur des règles.

Dans une interview accordée à l'agence Chine Nouvelle Xinhua, en marge du débat général de la 73e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, Mme Espinosa Garcés a déclaré qu'elle ferait tout son possible pour rapprocher l'ONU et les populations. «La Chine a un rôle très important à jouer «, a estimé Mme Espinosa Garcés. Deuxième contributeur à l'ONU, la Chine a le plus agi en utilisant le «mécanisme accéléré» pour mettre en oeuvre les Objectifs de développement durable (ODD) pour 2030. «En tant que bâtisseur de consensus, elle est un leader et un promoteur de ce programme de développement», a-t-elle dit.