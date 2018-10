CORÉE DU NORD ET DU SUD Les deux pays commencent à déminer leur frontière

Les deux Corées ont commencé hier à déminer une section de leur frontière commune, en application d'un accord conclu le mois dernier lors du troisième sommet intercoréen, a annoncé le ministère sud-coréen de la Défense. Les deux pays ont entamé des opérations de déminage dans la Zone de sécurité commune (JSA) du village frontalier de Panmunjo. Ces opérations doivent s'étendre sur une période de 20 jours, selon le ministère sud-coréen. La péninsule est depuis le début de l'année le théâtre d'une exceptionnelle détente qui a été confortée par trois rencontres entre le président sud-coréen Moon Jae-in et le leader nord-coréen Kim Jong Un, dont la dernière en septembre à Pyongyang. On estime à plus de 800.000 le nombre de mines qui ont été posées le long de la frontière pendant et depuis le conflit de 1950-1953 pour empêcher toute «infiltration ennemie». Lors du sommet de septembre, MM. Moon et Kim se sont par ailleurs entendus pour réduire le nombre de postes de garde à la frontière d'ici la fin de l'année, et pour arrêter les manoeuvres le long de la frontière à compter de novembre.