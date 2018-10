L'ANCIEN PRÉSIDENT LIBANAIS EMILE LAHOUD: "La Syrie est sortie victorieuse d'un conflit des plus dangereux"

L'ancien président libanais Emile Lahhoud a affirmé, hier, que la Syrie est sortie «victorieuse» d'un conflit des «plus dangereux» dans l'histoire du monde. «La Syrie avait fait face à l'entité d'occupation israélienne et au terrorisme takfiriste qui sont les deux faces d'une même pièce», a indiqué l'ex-chef d'Etat libanais, cité par l'agence syrienne Sana. Emile Lahhoud a ajouté que «la Syrie est sortie aussi victorieuse de sa grande bataille pour la protection de la nation arabe contre une attaque terroriste la plus grave dans l'histoire du monde contemporain». Dans sa déclaration faite à l'agence syrienne, l'ancien président libanais a souligné que «certains pays occidentaux ne sont pas encore conscients du danger du terrorisme et de l'importance de la victoire remportée par la Syrie face aux terroristes». Emile Lahhoud a soutenu dans ce contexte que «l'Occident, malgré cette confusion, sait très bien que seuls les Syriens peuvent décider de l'avenir de leur pays».