LENDEMAIN DE SÉISME EN INDONÉSIE Enterrements de masse et 191 000 personnes dans le besoin

Des volontaires ont commencé hier à enterrer dans une vaste fosse commune des corps de victimes du séisme et du tsunami qui ont dévasté l'île indonésienne des Célèbes, où l'ONU a estimé que 191.000 personnes avaient besoin d'aide humanitaire. Cette catastrophe a fait au moins 844 morts, et 59.000 déplacés, selon le dernier bilan annoncé par l'agence de gestion des catastrophes et le gouvernement. Le bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU (UNOCHA) a estimé de son côté à 191.000 le nombre de personnes ayant besoin d'une aide humanitaire d'urgence. Après le séisme d'une magnitude de 7,5 suivi d'un tsunami qui a frappé la côte ouest des Célèbes vendredi et dévasté la ville de Palu, les habitants manquent de tout: nourriture, eau potable, carburant ou médicaments. Les réseaux électriques et de télécommunications ont été très endommagés.

Le président indonésien Joko Widodo a autorisé l'aide internationale d'urgence alors que des dizaines d'agences humanitaires et d'ONG se sont dites prêtes à contribuer. Mais elles ont beaucoup de difficultés à faire parvenir de l'aide sur place puisque des routes sont coupées et les aéroports endommagés.