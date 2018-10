PLAIDOYER DE LA PRÉSIDENTE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'ONU Il faut respecter les résolutions existantes du dossier palestinien

La présidente de l'Assemblée générale des Nations unies, Maria Fernanda Espinosa Garcés, a exhorté lundi les pays membres de l'organisation à respecter les résolutions existantes sur la question palestinienne et le processus de paix au Moyen-Orient. «Nous sommes débiteurs vis-à-vis des Palestiniens», a déclaré Mme Espinosa Garcés avec un rappel de ce qu'elle avait dit alors qu'elle était candidate pour la présidence de l'Assemblée générale, ajoutant que «le peuple palestinien et moi avons appelé au respect des résolutions existantes à cet égard». «La seule méthode qui nous permettra de retrouver une paix durable et à long terme au Moyen-Orient ainsi que le bien-être du peuple palestinien est celle du dialogue et des moyens pacifiques», a-t-elle déclaré lors d'une conférence de presse tenue peu de temps après la clôture du débat général de la 73e session de l'Assemblée générale.

Le débat général a débuté le 25 septembre et a pris fin lundi après-midi.

Mme Espinosa Garcés a exprimé sa reconnaissance aux 121 chefs d'Etat et de gouvernement ainsi qu'aux autres représentants de haut niveau ayant pris part aux discussions de cette année.