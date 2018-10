TURQUIE Des centaines d'arrestations pour des transferts illicites d'argent

Plus de 200 personnes ont été arrêtées, hier, en Turquie dans le cadre d'une enquête sur des transferts illicites d'argent sur des comptes aux Etats-Unis appartenant pour la plupart à des Iraniens, selon les médias officiels. Au total, 417 mandats d'arrêt ont été émis par la justice turque et 216 personnes ont d'ores et déjà été interpellées dans 40 provinces, a indiqué l'agence Anadolu. Les personnes concernées par ces mandats d'arrêt sont soupçonnées d'avoir transféré depuis le début de l'année l'équivalent de plus de 400 millions de dollars vers quelque 28.000 comptes bancaires aux Etats-Unis appartenant pour la plupart à des Iraniens qui y résident, a précisé l'agence. Les suspects sont soupçonnés d'avoir réalisé d'importants gains en percevant des «commissions» sur ces transferts, effectués dans des agences bancaire ou à l'aide de distributeurs automatiques de billets. Ils sont accusés de «porter atteinte à la sécurité financière et économique» de la Turquie et d'avoir violé les législations sur «la lutte contre le blanchiment d'argent» et «la lutte contre le financement du terrorisme».