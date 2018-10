INITIÉE PAR L'ITALIE Conférence sur la Libye les 12 et 13 novembre à Palerme

Une conférence sur la Libye se tiendra les 12 et 13 novembre à Palerme en Sicile, a annoncé le ministre italien des Affaires étrangères Enzo Moavero Milanesi, précisant que les discussions se concentreront sur une ´´approche inclusive´´ en vue de stabiliser le pays. Cette conférence de paix visera à ´´identifier les étapes d'un processus de stabilisation´´, a déclaré le ministre au Sénat. L'objectif est d'aboutir à ´´une solution commune, même s'il y a des différences d'opinion entre les différentes parties´´, a-t-il précisé. Réunis à Paris fin mai par le président français Emmanuel Macron, les quatre principaux protagonistes du conflit libyen s'étaient engagés à organiser des élections générales le 10 décembre. Si la France a continué à presser pour le respect de ce calendrier, plusieurs analystes et diplomates ainsi que les Etats-Unis et l'Italie ont estimé que la fragmentation et l'anarchie dans le pays rendaient ces promesses fragiles. La Libye est dirigée aujourd'hui par deux entités rivales: le Gouvernement d'union nationale (GNA) issu d'un processus onusien et basé à Tripoli et une autorité rivale installé dans l'Est, soutenu par un Parlement et une force armée dirigée par le maréchal Haftar.