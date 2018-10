L'INDE ACHÈTE DES SYSTÈMES ANTIAÉRIENS À LA RUSSIE Un contrat de 5,2 milliards de dollars

L'Inde a acheté hier à la Russie des systèmes de défense antiaérienne S-400, à l'occasion de la visite à New Delhi du président russe Vladimir Poutine. «Les parties ont salué la conclusion du contrat «, selon un communiqué conjoint. La transaction s'élève à 5,2 milliards de dollars, a-t-on précisé.» Le contrat S-400 a été signé par un haut responsable des AE indien et le directeur-général de Rosoboronexport de Russie», a déclaré un haut responsable. Les livraisons doivent débuter d'ici fin 2020. Les négociations pour l'acquisition de ce dispositif de missiles sol-air étaient en cours depuis de nombreux mois mais butaient sur les menaces de sanctions des États-Unis. Le Congrès américain a adopté en 2017 une loi afin de contraindre la Russie pour le conflit en Ukraine et une ingérence présumée dans l'élection présidentielle américaine, loi qui impose des sanctions à quiconque conclut des contrats d'armement avec des entreprises russes. L'Inde espère obtenir une dérogation de Washington, mais n'a pour l'instant reçu que des mises en garde. Les États-Unis peuvent toutefois difficilement se permettre de froisser leur allié indien, les deux puissances ayant le même intérêt face à la montée de la Chine en Asie.