TUNISIE La fréquentation touristique grimpe à 6,2 millions de visiteurs

Plus de six millions de touristes se sont rendus en Tunisie en 2018, un chiffre en hausse de 16,9% sur un an, qui marque un retour aux niveaux de fréquentation précédent les attentats dévastateurs de 2015 contre un musée et une plage. Au 30 septembre, 6,27 millions de personnes sont arrivées aux frontières contre 6,07 millions en 2014. Les recettes ont dépassé le milliard d'euros (1,031 md euros), augmentant plus vite que la fréquentation, avec une croissance de 27,6% sur un an. Mais cela ne représente que les deux tiers des recettes engrangées en 2014 (1,59 md d'euros). Elles sont en effet affectées par une importante inflation, une offre touristique trop dépendante des tour-opérateurs et des problèmes de gestion. Les touristes européens et russes (+44,9%) ont composé l'essentiel de la hausse de fréquentation. Le nombre de visiteurs maghrébins, qui constituent la moitié des entrées (3 millions), n'a augmenté que de 16,9%. L'île touristique de Djerba (Sud) est de très loin la destination qui a le plus profité du rebond avec une fréquentation en hausse de 51,8% sur un an. Le tourisme, qui représente à nouveau plus de 7% du PIB tunisien, avait tout d'abord souffert des troubles ayant suivi la révolution de 2011.