BURKINA 6 policiers tués par l'explosion d'un engin artisanal

Au moins six policiers burkinabés ont été tués vendredi soir à Sollé, dans le nord du Burkina Faso près de la frontière malienne par l'explosion d'un engin artisanal (IED), au lendemain de la mort de six soldats dans l'Est dans des conditions similaires, a-t-on appris de sources sécuritaires. «Un convoi de la police est tombé dans une embuscade à Sollé. Le véhicule de tête a sauté sur une mine, faisant six morts», a déclaré hier une source sécuritaire. «Le reste du convoi a essuyé des tirs d'individus armés, qui ont également occasionnés des blessés» a poursuivi cette source. Une seconde source sécuritaire, a confirmé l'attaque, évoquant également un bilan d'»au moins six morts». Une «opération de ratissage est en cours dans la zone, avec des renforts venus d'autres localités», a-telle ajouté.