PRÉSIDENTIELLE AU NIGERIA L'ancien vice-président Abubakar affrontera le président Buhari

La présidentielle qui se tiendra au Nigeria en février 2019 opposera deux vieux routards de la politique issus du nord du pays: le chef de l'Etat Muhammadu Buhari, 75 ans, face à l'ancien vice-président et riche homme d'affaires Atiku Abubakar, 71 ans. Le président Buhari a été désigné samedi par le parti au pouvoir, le Congrès des progressistes (APC), au terme d'une primaire sans enjeu puisqu'il était seul en lice. La compétition fut en revanche serrée au sein du principal parti d'opposition, le Parti démocratique du peuple (PDP), qui a vu s'affronter douze candidats lors de la convention nationale organisée ce week-end dans la ville pétrolière de Port Harcourt, dans le sud-est du Nigeria. Le candidat Atiku Abubakar a obtenu 1.532 voix, deux fois plus que son principal rival, le gouverneur de l'Etat de Sokoto (nord) Aminu Tambuwal, avec 693 voix. Plus de 3.000 délégués des 36 Etats et d'Abuja ont voté pour le candidat.