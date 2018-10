LIBYE L'ONU exprime son soutien aux nouveaux ministres libyens

La Mission d'appui des Nations unies en Libye (MANUL) a fait part dimanche de son soutien aux ministres libyens nouvellement désignés. Dans un tweet, elle a souhaité «un plein succès» aux nouveaux ministres du gouvernement d'union nationale (GNA), se disant prête à les «soutenir dans la mise en oeuvre des nouvelles mesures sécuritaires à Tripoli, pour faire progresser les réformes économiques nécessaires et unifier les institutions nationales libyennes». Le Premier ministre Fayez Al Serraj, soutenu par l'ONU, a désigné dimanche trois nouveaux ministres et un nouveau responsable à la tête de la Direction générale du sport et de la jeunesse. Selon son service de presse, les nouveaux ministres sont Fathi Bachaga (Intérieur), Ali Issaoui (Economie et Industrie) et Faraj Abderrhamane Boumtari (Finances).Le gouvernement d'union nationale de M. Sarraj a été nommé sur la base d'un accord politique signé par les partis libyens fin 2015 et visant à mettre fin aux divisions politiques dans le pays.