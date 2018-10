SON DÉPART A ÉTÉ «ACCEPTÉ» PAR DONALD TRUMP Nikki Haley, ambassadrice américaine à l'ONU, démissionne

L'ambassadrice des Etats-Unis aux Nations unies, Nikki Haley, qui a rang de ministre au sein du gouvernement américain, a présenté sa démission à Donald Trump, ont rapporté hier des médias américains.»Le président Trump et l'ambassadrice Nikki Haley vont se rencontrer dans le Bureau ovale «, a dit la porte-parole de la Maison Blanche Sarah Sanders. Donald Trump a tweeté qu'il allait faire une «grosse annonce» avec son «amie» Nikki Haley. Un des membres les plus populaires de l'administration républicaine, elle s'est distinguée avec une ligne dure, notamment contre la Corée du Nord et l'Iran, les deux principaux dossiers de politique étrangère du gouvernement. Grande amie d'Israël, elle avait occupé le devant de la scène diplomatique américaine, profitant de l'effacement du secrétaire d'Etat de l'époque, Rex Tillerson. Elle est bien plus en retrait depuis l'arrivée de Mike Pompeo, un responsable politique très proche de Donald Trump.