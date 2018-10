RELANCE DU PROCESSUS DE PAIX AU SAHARA OCCIDENTAL Le Conseil de sécurité renouvelle son appui à Horst Kohler

Le Conseil de sécurité des Nations unies, réuni jeudi à New York, a apporté son appui aux efforts entrepris par l'émissaire onusien, Horst Kohler, pour organiser la première série de négociations directes entre le Front Polisario et le Maroc à Genève, appelant les deux parties au conflit à s'engager dans ces discussions de bonne foi et sans conditions préalables. Le Conseil de sécurité a exprimé son soutien unanime à l'initiative de M. Kohler d'inviter les parties au conflit à rejoindre la table des négociations à Genève, a déclaré une source proche du dossier à l'issue d'une réunion à huis clos sur la Minurso (Mission des Nations unies pour l'organisation d'un référendum d'autodétermination au Sahara occidental), tenue à New York. Un appui de taille pour le médiateur onusien car le rôle de ce dernier, même s'il constitue un élément important dans le processus de paix, ne sera pas décisif sans le soutien du Conseil de sécurité, s'accordent à dire plusieurs observateurs. Il ressort des différentes interventions des membres du conseil, la nécessité pour les deux parties au conflit, le Front Polisario et le Maroc, de s'engager dans des négociations de bonne foi et sans conditions préalables, précise-t-on de même source.