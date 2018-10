ATTAQUÉ PAR DES PILLARDS AU NIGERIA 30 morts dans l'explosion d'un oléoduc

Au moins trente personnes ont été tuées par l'explosion et l'incendie d'un oléoduc attaqué par des pilleurs présumés dans le sud-est du Nigeria, ont annoncé hier les autorités nigérianes. L'accident s'est produit vendredi peu après minuit à Aba, à 50 km au nord-est de Port-Harcourt, où un oléoduc de la PPMC, filiale de la compagnie pétrolière nationale NNPC, a été attaqué par des pilleurs de carburant.»Plus de 30 cadavres brûlés ont été retrouvés sur les lieux à l'arrivée des services de sécurité et beaucoup de gens sont partis à l'hôpital, en ville ou à l'extérieur, faire soigner leurs blessures», a indiqué sous couvert d'anonymat un responsable des services de sécurité locaux.

Selon un porte-parole de la NNPC, Ndu Ughamadu, les victimes sont des pilleurs qui cherchaient à voler du carburant après avoir attaqué l'oléoduc. Le réseau d'oléoducs du Nigeria, premier producteur et exportateur de pétrole d'Afrique, fait régulièrement l'objet d'attaques qui dégénèrent en incendies qui ont fait des centaines de morts ces dernières années.