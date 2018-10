SUSPENSION DU FIOUL À GHAZA Israël durcit le chantage

En suspendant la livraison de fioul à Ghaza après un nouvel accès de violence dont il accuse le Hamas, Israël remet en cause une mesure qui était censée soulager les maux du territoire palestinien et atténuer des mois de tensions. L'accord sur la livraison de fioul, obtenu par l'ONU et soutenu par les Etats-Unis, avait vu la livraison cette semaine de milliers de litres de fioul payé par le Qatar dans l'enclave palestinienne contrôlée par le mouvement islamiste Hamas. Mais le ministre israélien de la Défense, Avigdor Lieberman, a annoncé vendredi soir l'arrêt «immédiat» de ces livraisons, vitales pour la production d'électricité dans cette enclave sous blocus, après des affrontements qui ont coûté la vie à sept Palestiniens dans la bande de Ghaza le long de la frontière avec Israël. L'accord sur le fioul a été conclu sans l'aval de l'Autorité palestinienne du président Mahmoud Abbas, une première pour Ghaza selon des diplomates.