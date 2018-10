AFGHANISTAN 18 soldats tués lors d'un assaut des taliban

Au moins 18 soldats de l'armée afghane ont été tués samedi lors d'attaques menées par les taliban contre deux postes militaires dans l'ouest du pays, ont déclaré hier des responsables. Quinze soldats ont été capturés et cinq blessés lors de ces attaques nocturnes impliquant «un grand nombre de taliban» dans le district de Pusht-a-Rud, dans la province de Farah, a déclaré le chef du conseil provincial, Farid Bakhtawar.

Le porte-parole du ministère de la Défense, Ghafoor Ahmad Jawed, a indiqué que des renforts avaient été envoyés dans la région.

«Les taliban ont également subi d'énormes pertes», a-t-il ajouté. Les insurgés ont saisi des armes et des véhicules blindés pendant l'assaut, a déclaré Dadullah Qaneh, membre du conseil provincial.

Depuis deux mois, la violence s'est intensifiée à l'approche du scrutin législatif du 20 octobre, faisant des centaines de morts ou de blessés. Samedi, un attentat à la moto piégée a fait 22 morts et 36 blessés, principalement des civils, parmi les partisans d'une candidate dans la province de Takhar, dans le nord-est du pays. Dans la province de Herat (ouest), deux hommes armés ont attaqué le local de campagne d'un candidat dans le district d'Injeel, tuant deux personnes, dont un enfant de neuf ans, a déclaré Jailani Farhad, porte-parole du gouverneur provincial.