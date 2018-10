SOMALIE 22 morts dans le double attentat de Baidoa

Le bilan du double attentat suicide perpétré samedi dans la ville de Baidoa, chef-lieu de la province somalienne de Bay (sud-ouest), est passé à 22 morts et plus de 30 blessés, ont annoncé hier des responsables locaux dans un nouveau bilan, alors qu'un précédent bilan faisait état de 16 morts.»Le bilan des attaques terroristes de samedi est maintenant de 22 morts et plus de 30 personnes sont toujours hospitalisées. Les victimes reçoivent des soins d'urgence et des dons de sang, certaines présentant des blessures graves seront transférées aujourd'hui à la capitale Mogadiscio», a déclaré Ali Wardhere Doyow, gouverneur de la province. Ugaas Hassan Abdi, ministre de l'Information pour l'Etat du sud-ouest de la Somalie, a indiqué que deux jeunes du groupe terroriste Shebab portant des vestes explosives ont perpétré les attaques contre deux lieux de rassemblement populaire, devant des bars près d'un poste de police et dans un hôtel du centre-ville, ciblant ainsi principalement des civils innocents. D'après la police, un homme portant un engin explosif est entré dans le restaurant Beder et s'est fait sauter, tuant et blessant plusieurs personnes. Un autre kamikaze a déclenché ses explosifs à l'hôtel Bilan, tuant plus de six personnes. Le groupe terroriste Shebab, affilié à Al-Qaïda, a revendiqué les attentats en affirmant que ses éléments avaient tué plus de 20 personnes.