DISPARITION DU JOURNALISTE JAMAL KHASHOGGI Riyadh rispostera aux sanctions

Par Chaabane BENSACI -

Après le silence, l'Arabie saoudite dément

La disparition de Jamal Khashoggi qui rappelle, par bien des côtés, celle de Mehdi Ben Barka, exécuté par des barbouzes français à la solde du roi Hassan II, a beau avoir un retentissement planétaire, il n'en demeure pas moins que les enjeux économiques vont peser de tout leur poids.

Après plus d'une dizaine de jours durant lesquels ils ont observé un mutisme intrigant, les dirigeants saoudiens ont réagi hier pour lancer un avertissement à l'adresse de Washington, dont les menaces proférées voici quarante huit-heures par le président Donal Trump paraissent etre prises très au sérieux. Le milliardaire américain avait promis que si la responsabilité des Saoudiens était avérée, ils subiraient un «châtiment sévère». Il n'en aura pas fallu plus pour faire sortir Riyadh de son silence, affirmant que des représailles seraient aussitôt prises à l'encontre de tous ceux qui s'aviseront de prendre des sanctions contre le royaume.

Visiblement, l'affaire Khashoggi, du nom du journaliste saoudien entré au consulat de son pays à Istanbul le 2 octobre dernier avant de disparaître totalement, ne fait que commencer si l'on considère les échanges aigre-doux entre Ankara et Riyadh. Hier, le MAE turc Cavusoglu a rompu avec le langage diplomatique pour souligner que la coopération saoudienne n'est pas encore effective et que son pays attend des progrès tangibles afin de procéder à une fouille concrète du poste diplomatique saoudien. Fouille que les dirigeants du royaume veulent limiter à un travail «visuel», sans plus, après avoir accepté le principe d'une investigation des locaux consulaires sans en détailler la formule.La disparition de Jamal Khashoggi qui rappelle, par bien des côtés, celle de Mehdi Ben Barka, exécuté par des barbouzes français à la solde du roi Hassan II, a beau avoir un retentissement planétaire, il n'en demeure pas moins que l'importance des enjeux économiques et des liens militaro-stratégiques qui lient l'Arabie saoudite à son «protecteur» américain vont peser de tout leur poids. On voit mal, en effet, les puissances occidentales (Etats-Unis, Royaume-Uni et France) renoncer au pactole saoudien pour les seuls beaux yeux de la fée Vérité! Par-delà les gesticulations et les propos volontiers tapageurs actuels, viendra inévitablement le temps de la banalisation de «l' affaire», d'autant que le prince héritier Mohamed Ben Salmane a un riche programme économique dont il entend faire bénéficier ses «meilleurs amis». Pour toutes ces raisons, les Saoudiens qui ont rompu désormais le silence démentent catégoriquement toute implication dans le meurtre présumé du journaliste Jamal Khashoggi et préviennent, dans la foulée, qu'ils «rejettent entièrement toute menace ou tentative de l'affaiblir, que ce soit via des menaces d'imposer des sanctions économiques ou l'usage de pression politique». Argument de poids, selon le haut responsable chargé de porter le message à l'adresse des pays concernés, «L'économie du royaume a un rôle vital et d'influence pour l'économie mondiale», une mise en garde explicite. Côté turc, on commence bien sûr à s'impatienter, alors que des sources plus ou moins autorisés ont laissé filer des révélations importantes sur les conditions dans lesquelles le journaliste a été, semble-t-il, assassiné puis enterré dans les jardins de la résidence consulaire alors que Riyadh persiste à affirmer qu'il est «ressorti sain et sauf du bâtiment». A en croire ces indications, les enquêteurs turcs qui disposent d'enregistrements vidéo édifiants ont aussi prospecté les canaux d'évacuation pour rechercher les traces éventuelles de sang et de lambeaux de chair.

La délégation saoudienne qui a débarqué samedi à Ankara n'a que confirmé les propos du ministre saoudien de l'Intérieur, Abdel Aziz ben Saoud ben Nayef, qui dénonce de «fausses accusations contre l'Arabie saoudite», laissant pour le moment les Turcs sur leur faim. Et tandis que des voix montent de toute part pour appeler au boycott du Davos du désert organisé par MBS, les Emirats arabes unis ont réagi hier, bruyamment, par le biais d' un puissant hommes d'affaires émirati, Khalaf Al-Habtoor, qui a enjoint les pays du Golfe et les alliés de Riyadh à boycotter les entreprises qui se désolidarisaient de ce rendez-vous. Preuve que le feuilleton Khashoggi qui n'a pas encore livré tous ses secrets va aller de rebondissements en rebondissements.