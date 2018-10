CISJORDANIE Un Palestinien tué par l'armée israélienne

Un Palestinien a été tué par des soldats israéliens à l'ouest de la colonie d'Ariel, dans le nord de la Cisjordanie occupée. Aucun détail n'était disponible dans l'immédiat sur l'identité du Palestinien tué. Deux Israéliens ont été tués par balles le 7 octobre dans une zone industrielle proche d'Ariel. Les forces israéliennes sont toujours à la recherche de l'auteur de cette attaque, identifié comme un Palestinien de 23 ans. Le 11 octobre, un Palestinien de 19 ans a blessé à l'arme blanche un réserviste israélien à une intersection proche de Naplouse, selon l'armée. Il a été arrêté le lendemain. Une Palestinienne est décédée vendredi soir des suites de blessures provoquées, selon des sources médicales et de sécurité palestiniennes, par des jets de pierres de colons israéliens. Entre la Cisjordanie occupée et El Qods occupées par l'Etat sioniste, plus de 600.000 colons israéliens imposent une présence conflictuelle aux trois millions de Palestiniens.