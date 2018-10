LES ENQUÊTEURS DE LA POLICE DE ZMALA, UN VILLAGE SIS À RIDANE, AU SUD DE BOUIRA, SE SONT INVESTIS POUR RETROUVER LE PROPRIÉTAIRE... D'UNE CHAUSSURE. IL NE S'AGIT MALHEUREUSEMENT PAS LÀ D'UNE HISTOIRE À LA CENDRILLON, MAIS D'UN HORRIBLE HOMICIDE COMMIS PAR L'ambassade d'Iran à Ankara évacuée après une alerte à la bombe

L'ambassade d'Iran à Ankara a été évacuée et la rue où elle se trouve fermée au trafic hier après une alerte à la bombe, ont rapporté les médias locaux. Mais à Téhéran, le ministère des Affaires étrangères a qualifié de «pur mensonge» des informations selon lesquelles le bâtiment diplomatique «aurait été visé par un éventuel attentat», et a démenti l'évacuation des lieux. «Le personnel de notre ambassade est présent sur son lieu de travail, en parfaite santé, en sécurité, et occupé à ses tâches quotidiennes», a écrit le ministère dans un communiqué publié sur son site internet. La rue de l'ambassade avait été en partie fermée à la circulation et de nombreux policiers étaient déployés sur place et fouillaient les voitures présentes. Selon l'agence privée turque DHA, l'ambassadeur et les autres personnels ont été évacués à la suite d'une alerte reçue par l'ambassade sur le risque d'un attentat suicide. La Turquie a été frappée en 2015 et 2016 par de nombreux attentats sanglants, attribués ou revendiqués par le groupe Etat islamique (EI) et les rebelles kurdes. Le dernier attentat remonte à la nuit du Nouvel An 2017. Un membre de l'EI avait alors attaqué une discothèque à Istanbul avec un fusil d'assaut, faisant 39 morts. Depuis lors, les autorités mènent régulièrement des vagues d'arrestations de membres présumés de l'EI et du PKK.