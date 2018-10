APRÈS ERDOGAN, LE ROI SALMANE A PARLÉ AVEC DONALD TRUMP "Le poids des mots, le choc des photos"

Par Chaabane BENSACI -

Mais où est donc passé Jamal Khashoggi

«Le roi (d'Arabie saoudite) a fermement nié avoir connaissance de quoi que ce soit (...) Je ne veux pas spéculer à sa place, mais il m'a semblé que, peut-être, cela pourrait être le fait d'éléments incontrôlables. Qui sait?», s'est interrogé Donald Trump, au fil de sa promenade champêtre.

Pince sans rire, Donald Trump a évoqué, hier, la possibilité que le journaliste saoudien Jamal Khashoggi ait simplement été victime de...voyous! Cette hypothèse, le président américain l'a brandie après un entretien téléphonique avec le roi Salmane qui l'a assuré du fait qu' «il «ignore» le sort du journaliste disparu au consulat saoudien d'Istanbul. Très sensible à la réaction de Riyadh qui a répliqué à sa menace d'un «châtiment sévère» en avertissant que l'Arabie sanctionnera tous ceux qui prendraient des mesures à son encontre, Trump a annoncé l'envoi immédiat de Mike Pompéo pour un entretien direct avec Salmane, laissant entendre que l'objectif principal sera de dissiper tout «malentendu».

Quelques minutes plus tard, le bouillant milliardaire a enfoncé le clou, en déclarant, dans les allées du jardin de la Maison-Blanche la possibilité que le journaliste saoudien Jamal Khashoggi, porté disparu depuis qu'il est entré au consulat saoudien, à Istanbul, ait été tué par «des éléments incontrôlables». «Le roi (d'Arabie saoudite) a fermement nié avoir connaissance de quoi que ce soit (...) Je ne veux pas spéculer à sa place mais il m'a semblé que, peut-être, cela pourrait être le fait d'éléments incontrôlables. Qui sait?», s'est interrogé Donald Trump, au fil de sa promenade champêtre.

«Je viens de parler au roi d'Arabie saoudite qui dit tout ignorer de ce qui a pu arriver à 'notre citoyen saoudien''», avait écrit le président américain, peu auparavant, dans un tweet. «J'envoie immédiatement notre secrétaire d'Etat pour rencontrer le roi», avait-il ajouté.

Après le pessimisme, l'âge de raison? Trump ne cachait pas, durant le week-end, sa vive «inquiétude» et agitait envers son grand allié du Moyen- Orient la menace d'un «châtiment sévère», au cas où Riyadh serait impliqué. Pour quelles raisons y a-t-il ce revirement incompréhensible? Bien sûr, les intérêts économiques gigantesques et les exigences géostratégiques font de l'alliance américano-saoudienne un deal sans concession et c'est ce que Donald Trump mesure mieux que quiconque, si l'on en croit les révélations d'un site très spécialisé qui racontait, voici quatre jours, comment Jamal Khashoggi a été trainé hors du bureau du consul saoudien, tué puis démembré et qui avait sonné le glas d'un grand nombre de hautes personnalités saoudiennes, supposées hostiles au prince héritier et à ses ambitions, en remettant à celui-ci une liste où figurait le journaliste disparu et de nombreux princes arrêtés, dans la campagne anticorruption! Une invite à la chasse aux sorcières signée Jared Kushner, gendre de Donald Trump, selon ce même site, et dont on devine quels intérêts elle devait immanquablement servir.

Le président Trump peut bien se dire «pessimiste» et souligner qu' «en l'état actuel des choses, il semble que, peut-être, on ne va plus le revoir, et c'est très triste». Fort heureusement, il s'est vu tranquillisé par la conversation avec le roi Salmane qui l'a assuré que les Saoudiens «travaillaient étroitement avec la Turquie pour trouver une réponse», à en croire un autre tweet du président américain. Et c'est ainsi que tout est bien qui finit bien: la Turquie aura fouillé hier soir le consulat saoudien pour constater qu'il n'y a absolument aucune trace de Jamal Khashoggi, en fin de compte victime probable d' «éléments incontrôlables», comme il en existe tellement autour des bâtiments diplomatiques, en Turquie et ailleurs. Nul doute qu'à cet égard, l'entretien téléphonique du roi Salmane avec le président turc Recep Tayyip Erdogan aura eu le même effet que celui avec le président américain Donald Trump! Jamal Khashoggi, paix à son âme, n'a en fait jamais existé!