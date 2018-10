IRAN 14 policiers enlevés à la frontière pakistanaise

Quatorze agents des forces de l'ordre iraniennes ont été enlevés à la frontière pakistanaise dans la province agitée du Sistan-Balouchistan, a rapporté mardi l'agence officielle iranienne Irna. Ils ont été «enlevés par un groupe terroriste entre 04h00 et 05h00 du matin dans la région frontalière de Lulakdan», à environ 150 km au sud-est de Zahedan, la capitale du Sistan-Balouchistan, a écrit Irna, sans préciser l'affiliation des ravisseurs. Le Club des jeunes journalistes, organisation dépendant de la télévision d'État, a rapporté brièvement que deux des personnes enlevées appartiennent au service de renseignement des Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique iranienne, et sept au Bassij, le mouvement de volontaires islamiques chargé de diverses tâches de maintien de l'ordre. Les autres étaient des gardes-frontières, et tous participaient à une «opération de sécurité» dont la nature n'a pas été précisée, a ajouté le Club, avant de supprimer rapidement ces informations de son site internet. Frontalier du Pakistan et de l'Afghanistan, la province déshéritée du Sistan-Balouchistan, est régulièrement le théâtre d'accrochages meurtriers entre les forces de l'ordre et des séparatistes baloutches ou des groupes terroristes que Téhéran accuse Islamabad et Riyadh de soutenir. La minorité baloutche, sunnite, représenterait environ 2% de la population iranienne dans un pays où la population est à plus de 90% chiite et à deux-tiers perse.