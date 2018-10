MALI Les législatives de nouveau reportées à 2019

Les élections législatives au Mali ont été de nouveau reportées à 2019 sur décision de la Cour constitutionnelle, prolongeant de six mois le mandat des députés à la demande de l'Assemblée nationale, ont indiqué des médias locaux.»Pour raison de force majeure, la Cour constitutionnelle proroge jusqu'à la fin du premier semestre de 2019 le mandat des députés», a indiqué un arrêt de la Cour, cité par les mêmes sources. Les élections législatives étaient initialement prévues le 28 octobre pour le premier tour et le 18 novembre pour le second. Mais le gouvernement malien les avait reportées en septembre dernier d'un mois, respectivement au 25 novembre et au 16 décembre 2018, en raison notamment d'une grève des magistrats et pour mieux les préparer.»Ce report de six mois permettra de mieux organiser les législatives, mais aussi d'engager les réformes institutionnelles prévues dans l'accord de paix d'Alger et aussi d'apaiser les tensions politiques», a précisé un responsable de l'Assemblée nationale cité par des médias maliens.