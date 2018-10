NIGERIA Une humanitaire tuée par les terroristes du groupe "Boko Haram"

Une travailleuse humanitaire enlevée par le groupe terroriste «Boko Haram» a été tuée dans le nord-est du Nigeria, un mois après qu'une sage-femme, également kidnappée, a été tuée par ces mêmes ravisseurs, a annoncé lundi le gouvernement nigérian. Le ministre de l'Information Lai Mohammed, a qualifié ce meurtre d'«ignoble, inhumain et impie» et appelé à la libération de deux femmes encore aux mains de Boko Haram -une autre humanitaire et une jeune fille de quinze ans. Trois travailleuses humanitaires avaient été enlevées le 1er mars au cours d'une attaque du groupe terroriste dans la ville de Rann, dans l'extrême nord-est du Nigeria. Trois travailleurs humanitaires et huit soldats nigérians avaient été tués au cours de cette attaque. Deux des femmes kidnappées travaillaient pour le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), tandis que la troisième, travaillait pour l'Unicef.