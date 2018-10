KHASHOGGI «DÉPECÉ» AU SON DE LA MUSIQUE L'horrible révélation d'un journal turc

Par Chaabane BENSACI

Les accusations sont de plus en plus fortes aux Etats-Unis

Tandis que les révélations se multiplient, médias turcs et américains affirmant tour à tour détenir des enregistrements sonores des faits concernant le journaliste saoudien Jamal Khashoggi, tout porte à croire que la thèse de son assassinat dans les locaux du consulat est parfaitement crédible. Quant au scénario lui-même, il semble bien que la victime ait été maltraitée puis traînée hors du bureau du consul, puis décapitée et enfin démembrée par un des 15 barbouzes saoudiens arrivés quelques heures plus tôt à Istanbul, à bord de deux avions appartenant à des sociétés privées proches du Palais royal. L'auteur du démembrement du corps de Khashoggi serait un médecin légiste, identifié comme Salah al-Tubaigy et qui faisait partie du commando dépêché par Riyadh, selon plusieurs médias. Dans un des enregistrements, on entendrait clairement le consul saoudien Mohammed al Qotaïbi, affirme le quotidien turc Yeni Safak, dire «faites-ça dehors! Vous allez m'attirer des ennuis.» et un des barbouzes lui rétorquer «si tu veux vivre quand tu reviendras en Arabie saoudite, mieux vaut te taire». Reprises par le site géostratégique spécialiste du Moyen- Orient, ces révélations montrent que le meurtre a été conclu en sept minutes, le médecin légiste Al Tubaïgy écoutant de la musique et conseillant aux membres du commando d'en faire autant durant le démembrement du cadavre. Après le démenti formel esquissé par les autorités saoudiennes, la visite du secrétaire d'Etat américain dépêché à Riyadh par le président Trump semble avoir servi à la mise en place d'un scénario «crédible» qui consisterait, non pas comme le supputait Trump, dans un crime imputable à des «voyous» planqués dans les environs du consulat, mais à une opération menée par des «aventuriers», de leur propre chef, sans instruction aucune de leur hiérarchie, elle-même dans l'ignorance totale de cette échappée criminelle. Une thèse qui aura bien du mal à convaincre les médias américains, appelés à se déchaîner tôt ou tard contre les dirigeants saoudiens et au premier chef contre le prince héritier dont plusieurs membres du commando sont réputés proches. L'un des hommes identifiés par les autorités turques comme faisant partie des responsables de la disparition de Jamal Khashoggi appartient à l'entourage du prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane, a affirmé mardi le New York Times. Selon le journal américain, qui publie plusieurs photos pour appuyer ses dires, Maher Abdulaziz Mutreb a plusieurs fois accompagné le prince lors de déplacements aux Etats-Unis en mars 2018 ainsi qu'à Madrid et à Paris en avril 2018. Et les autorités turques ont diffusé une photo de lui arrivant à l'aéroport d'Istanbul, le matin du crime. Le New York Times ajoute également que trois autres suspects - qu'il identifie comme Abdulaziz Mohammed al-Hawsawi, Thaar Ghaleb al-Harbi et Muhammed Saad Alzahrani - ont été liés soit par des témoins, soit par d'autres sources, aux services de sécurité attachés au prince héritier. Quant au cinquième mis en cause, le médecin légiste identifié comme Salah al-Tubaigy, le journal new yorkais écrit qu'il a des postes de haute responsabilité au ministère saoudien de l'Intérieur et dans le secteur médical saoudien. Conclusion commune pour le New-York Times et le Washington Post pour lequel travaillait Jamal Khashoggi, la thèse de l'interrogatoire qui a mal tourné ne tient pas une seconde. Les 15 Saoudiens ont débarqué à Istanbul pour tuer Khashoggi, ils ont accompli leur besogne et sont repartis aussitôt. L'entretien de Mike Pompéo avec le roi Salmane et le prince héritier, puis sa visite chez le président turc Erdogan sont des signes révélateurs de la fébrilité qui agite actuellement la Maison- Blanche où le président Trump réclame que soit reconnue au bénéfice des dirigeants saoudiens «la présomption d'innocence» et d'attendre les résultats de l'enquête que les Saoudiens ont promis de mener. Sauf que les révélations les plus terribles et surtout les plus accablantes s'amoncellent à Istanbul et sont aussitôt relayées aux Etats-Unis. On voit mal, dès lors, comment la responsabilité des commanditaires pourrait être occultée. Et c'est précisément ce que le New York Times a déjà posé comme préalable en écrivant que la position des suspects au sein du gouvernement saoudien et les liens de plusieurs d'entre eux avec le prince héritier «pourraient rendre beaucoup plus difficile de l'absoudre de toute responsabilité» dans la disparition de Jamal Khashoggi.