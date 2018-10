MIGRANTS AU MEXIQUE Trump menace d'envoyer l'armée à la frontière

Le président américain Donald Trump a menacé jeudi de fermer la frontière avec le Mexique pour empêcher des milliers de migrants d'Amérique centrale de gagner les Etats-Unis, relançant un de ses thèmes de campagne favoris à trois semaines des élections cruciales de mi-mandat. «Je dois, dans les termes les plus forts, demander au Mexique de stopper cet assaut - et s'il n'en est pas capable, je ferai appel à l'armée américaine et FERMERAI NOTRE FRONTIERE DU SUD!..», a-t-il tweeté, renouvelant ses menaces de couper les aides financières aux pays d'Amérique centrale concernés. Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo doit se rendre jeudi hier au Panama puis au Mexique. M. Trump enfourche de nouveau l'un de ses principaux chevaux de bataille -qui a contribué à sa victoire présidentielle en 2016- à trois semaines de législatives à l'issue desquelles les républicains pourraient perdre leur majorité au Sénat et/ou à la Chambre des représentants.