SOUS L'ÉGIDE DE L'ONU Réunion des dirigeants chypriotes le 26 octobre

Les dirigeants chypriotes grec et turc se rencontreront vendredi prochain à Nicosie sous l'égide de l'ONU qui espère une relance des pourparlers pour une réunification de cette île méditerranéenne divisée depuis près de 45 ans. Quinze mois après l'échec du précédent cycle de négociations, le président de la République de Chypre Nicos Anastasiades et le dirigeant chypriote turc Mustafa Akinci se rencontreront dans la zone tampon surveillée par l'ONU à Nicosie, a annoncé hier le gouvernement chypriote. Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres s'est dit cette semaine confiant dans les perspectives d'un règlement du conflit chypriote, sans toutefois donner d'échéance. «Les perspectives d'un règlement global entre les communautés de l'île restent bien présentes», assure le patron de l'ONU dans un rapport transmis aux 15 membres du Conseil de sécurité. Chypre est divisée depuis que l'armée turque a envahi en 1974 la partie nord de l'île en réaction à un coup d'Etat qui visait à rattacher le pays à la Grèce et qui avait suscité une vive inquiétude dans la minorité chypriote-turque. Des dizaines de milliers de Chypriotes grecs et turcs ont été déplacés lors du conflit.