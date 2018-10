AFFAIRE KHASHOGGI Mohamed Ben Salmane sur la sellette

Par Chaabane BENSACI -

Le journaliste saoudien Jamal Khashoggi

Le parquet turc a recueilli hier les témoignages de 15 employés turcs du consulat saoudien à Istanbul alors que l'affaire prend les allures d'une crise majeure entre Riyadh et ses alliés occidentaux. Après la fouille du consulat et de la résidence, les enquêteurs ont procédé à des recherches dans une vaste forêt à Istanbul, des images de vidéosurveillance, le 2 octobre, montrant le Van diplomatique dans cette zone.

Les enquêteurs turcs poursuivent leurs investigations: après la fouille du consulat saoudien où a disparu le journaliste Jamal Khashoggi, puis celle de la résidence du consul, rentré en Arabie saoudite, ils ont élargi leur recherche à une forêt d'Istanbul, dans l'espoir d'y trouver les restes de la victime tuée puis dépecée par l'équipe de quinze agents spéciaux saoudiens venus spécialement pour en finir avec leur compatriote trop critique envers Mohamed Ben Salmane.

Celui-ci est sur la sellette malgré les démentis affichés par le roi Salmane, son père, qui a affirmé au président américain Donald Trump ignorer ce qu'il est advenu du «citoyen saoudien» en attendant les résultats de sa propre enquête. Car les révélations parues dans les médias turcs et reprises par les journaux américains, en particulier le Washington Post avec lequel collaborait Jamal Khashoggi, ainsi que le New York Times, ont vite acculé les dirigeants saoudiens, surtout que plusieurs des membres du commando sont des proches du prince héritier, Mohamed Ben Salmane.

La thèse fourguée tant au président Trump qu'à son envoyé spécial à Riyadh et à Ankara, Mike Pompéo, selon laquelle le commando aurait agi «sans autorisation» et «dans l'ignorance totale» de la hiérarchie paraît peu crédible au vu des moyens déployés et des comportements dont a pâti aussi le consul saoudien à Istanbul parce qu'il protestait contre les préliminaires des bourreaux.

Peu importe que la personnalité du journaliste exécuté ait été trouble et sujette à caution puisqu'il était lui-même proche de la famille royale pendant des années, apportant un soutien zélé à la politique du royaume tant en Syrie qu'au Yémen et justifiant les méthodes extrêmes au profit du wahabisme. Que Jamal Khashoggi, devenu persona non grata avec l'entrée en scène de Mohamed Ben Salmane, ait été contraint de s'exiler aux Etats-Unis d'où il tirait à boulets rouges sur le nouveau maître de l'Arabie saoudite est une chose, qu'il soit conduit à l'abattoir tel un bouc émissaire en est une autre.

On sait de plus en plus clairement dans quelles conditions il a été éliminé. Les multiples enregistrements témoignent de l'horreur avec laquelle a été menée cette «opération» et le fait que 11 des 15 membres de l'équipe diligentée à Istanbul soit des éléments identifiés des services spéciaux saoudiens, ajouté à celui précité des 5 qui appartiennent au service de protection rapprochée de Mohamed Ben Salmane (Maher Abdulaziz Mutreb, Abdelaziz Mohamed al Hawsawi, Tahar Ghaleb al Harbi, Mohamed Saad al Zahrani et le lmégiste Salah al Tubaïgy) en disent long sur la genèse d'un crime dont les répercussions commencent à se dessiner, avec le retrait de nombreux invités au Davos du désert.

Un temps donné comme l'artisan d'une modernisation à pas forcés du royaume, avec une révolution, inimaginable jusque-là, des coutumes et des moeurs, le prince héritier, choisi en dépit d'une règle stricte de la succession, est pris désormais dans une tourmente qui va s'aggraver de jour en jour, au fur et à mesure que les enquêteurs progressent en direction de la vérité non plus sur le sort, mais sur le corps de Jamal Khashoggi! Le président américain Trump a du, lui-même, se faire violence, en prenant hier quelque distance avec «ses amis»le roi et son fils, les avertissant de «conséquences très graves» au cas où leur responsabilité dans la mort de Khashoggi serait avérée. Ce nouveau revirement de Donald Trump et son changement de ton, jusqu'alors conciliant au point d'irriter les médias américains, n'est pas fortuit. Il résulte des violentes attaques aussi bien des médias que des élus démocrates, l'accusant de se faire l'avocat du diable.

En outre, il y a toutes ces preuves qu'il sera difficile de contester, à la fois sur les exécuteurs mandatés de Jamal Khashoggi, leurs liens avec les services saoudiens et le prince héritier ainsi que les conditions dans lesquelles le journaliste a péri, puisqu'on sait qu'on lui a coupé les doigts, entre autres sévices préliminaires, avant de le décapiter et que le médecin légiste, chargé de démembrer le corps, l'a fait au son d'une musique gaillarde! Comme on sait également que les nouvelles images, diffusées jeudi dernier, renforcent le faisceau de soupçons qui pèsent sur Mohamed ben Salmane, même si Riyadh semble se diriger vers la mise en cause du général Ahmed Assiri, un haut responsable des services de renseignements et proche du prince héritier, qui jouerait le rôle du mouton sacrificiel. Pari aléatoire face aux révélations qui se pleuvent et mettent à mal le discours de Mike Pompéo, plaidant pour un «sursis» au profit des dirigeants saoudiens, tandis que son homologue turc a balayé les rumeurs selon lesquelles il lui aurait remis une copie des enregistrements sonores. Enfin de nombreuses ONG et même l'ONU sont montées au front pour empêcher toute tentative de «blanchir» les dirigeants saoudiens ou de passer sous silence leur responsabilité supposée dans ce qui est, désormais, un crime d'Etat retentissant.