CAMEROUN ANGLOPHONE Attaque d'un lycée à Bamenda et six élèves enlevés

Six élèves d'un lycée public de Bamenda, capitale de la région camerounaise anglophone du Nord-Ouest en conflit, ont été enlevés vendredi après l'attaque du lycée par des hommes armés, selon des sources concordantes, hier. «Des personnes ont attaqué le lycée hier (vendredi) à 11H00. Six élèves ont été enlevés», a indiqué un enseignant de Bamenda. L'information a été confirmée par une source proche des services de sécurité de Bamenda. Des médias locaux rapportent qu'un des six élèves a réussi à s'échapper. Dans les deux régions anglophones du Cameroun (Nord-Ouest et Sud-Ouest) où fait rage depuis un an un violent conflit armé, un boycott des écoles a été décrété par les séparatistes armés. Ceux-là, qui combattent depuis fin 2017 l'armée pour l'indépendance du Cameroun anglophone, estiment que le système scolaire francophone marginalise les étudiants anglophones. Les attaques de séparatistes armés sur les lycées sont nombreuses depuis le début du conflit. Lors de la rentrée scolaire de septembre, des «crimes imprescriptibles» ont été commis par les séparatistes, avaient dénoncé début septembre les autorités. Le jour de la rentrée, un directeur d'école avait été assassiné, un professeur mutilé et plusieurs lycées attaqués.