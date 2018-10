L'ARABIE SAOUDITE AVOUE LA MORT DE KHASHOGGI «AU COURS D'UNE RIXE» La vérité au goutte à goutte

Par Chaabane BENSACI -

Mais où se trouve le corps de Khashoggi?

Jamal Khashoggi a bien été tué par les 15 éléments dépêchés spécialement pour cette mission macabre, mais pas n'importe lesquels, puisqu'ils étaient conduits par le général Ahmed al Assiri, chef adjoint des Renseignements saoudiens dont nous annoncions hier qu'il allait être sacrifié.

Il aura fallu dix-sept jours et un vent des mauvais jours soufflant des quatre coins du monde pour que l'Arabie saoudite se résigne à concéder la vérité sur le sort du journaliste Jamal Khashoggi, «disparu» dans son consulat, à Istanbul. Du moins, n'est-ce, pour l'instant, qu'une parcelle de la vérité mais elle est la plus importante: il a bien été tué par les quinze éléments dépêchés spécialement pour cette mission macabre mais pas n'importe lesquels puisqu'ils étaient conduits par le général Ahmed al Assiri, chef adjoint des Renseignements saoudiens dont nous annoncions hier qu'il allait être sacrifié, et Saoud al Qahtani, conseiller «médias» du roi et du prince héritier, entre autres dignitaires.

C'est donc un pas décisif que cette «reconnaissance», même tronquée et tardive, pour que soient diluées les responsabilités. La version distribuée hier par le parquet général saoudien consiste à attribuer la mort du journaliste à une sorte d' «accident» imprévisible, dû à une rixe dont la violence a entraîné le décès de Khashoggi. C'est, en tout cas, la version présentée par le procureur général Saoud al-Mojeb, dans un communiqué soigneusement établi: «Les discussions qui ont eu lieu entre lui et les personnes qui l'ont reçu au consulat saoudien, à Istanbul, ont débouché sur une bagarre et sur une rixe à coups de poing avec le citoyen Jamal Khashoggi, ce qui a conduit à sa mort, que son âme repose en paix». Aucune autre information n'a été donnée, et la question de savoir où se trouve la dépouille du disparu reste entière, pour l'instant.

Ce qui n'infirme en rien les versions déjà développées par la presse turque et reprises à leur compte par les journaux américains dont le Washington Post pour lequel travaillait, notamment, Jamal Khashoggi. Le corps du défunt a bien été dépecé dans l'enceinte même du consulat. Et les pistes inventoriées par les enquêteurs turcs vont du jardin de la résidence consulaire à la forêt environnante de la ville d'Istanbul où le Van diplomatique saoudien a été vu, peu après la «rixe».

D'autres explications ont été fournies par le ministère de l'Information saoudien ainsi que des chaînes de télévision qui, toutes, concordent à accréditer la thèse d'une «tournure négative» de ce qui devait être a priori un «simple interrogatoire», accusant, dans la foulée, les mis en cause d'avoir «cherché à dissimuler» les preuves de ce «tragique incident». Et comme il faut bien conforter au maximum cette thèse, mûrement réfléchie durant une dizaine de jours, les autorités saoudiennes ont annoncé bruyamment l'arrestation de 18 personnes dont des membres des services de renseignement. Mieux, ils ont limogé ostensiblement le général Ahmed al Assiri et Saoud al Qahtani, présumés seuls responsables de cette «tragédie».

Faut-il souligner que cette mise en scène a aussitôt parue douteuse et les arguments avancés peu crédibles. Car ce serait vite oublier les versions précédentes assénées aussi bien par le roi Salmane en personne que par Mohamed Ben Salmane, le prince héritier qui avait proposé le lendemain du drame aux dirigeants turcs de «fouiller» le consulat.

Le prince héritier, détenteur du pouvoir en Arabie saoudite depuis son intronisation à ce poste, a-t-il délibérément menti ou était-il réellement dans l'ignorance des faits? Aurait-il été l'objet d'un coup fourré, sachant que ses mesures en faveur d'une modernisation des moeurs et des comportements ont sans doute heurté un clergé peu enclin à se voir disputer ses prérogatives dogmatiques? Sinon quel intérêt aurait-il eu à s'aventurer en ces sables mouvants pour se découvrir pieds et poings liés au risque de couler irrémédiablement avec les hommes de son cercle s'il s'avise de vouloir les protéger?

Autant de questions, autant d'incertitudes mais le fait est là, têtu, qui veut que l'assassinat de Jamal Khashoggi exige des réponses claires, convaincantes et porteuses de sanctions à la hauteur du crime avoué. Ainsi, peut-on dire que la communauté internationale risque de ne pas être aussi prompte que le président américain Donald Trump à juger «crédible» la version saoudienne et à lui donner du «oui, oui!» à bon compte. Il peut sans doute s'agir d' «un pas très important» mais le vrai pas qu'il faudra effectuer, dans l'attente de «toutes les révélations» promises par les dirigeants turcs sur cette affaire qui s'accompagne de contacts téléphoniques soutenus entre le roi Salmane et le président Recep Tayyip Erdogan, est, comme le réclament nombre de capitales et d'Ong internationales, celui de la mise en cause réelle de l'ordonnateur effectif de cette opération criminelle en territoire étranger.