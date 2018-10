NIGERIA 12 paysans tués par Boko Haram dans le nord-est

Douze agriculteurs ont été tués hier dans leurs champs par des terroristes du groupe Boko Haram, dans le nord-est du Nigeria, selon la milice civile engagée aux côtés de l'armée contre les insurgés. Les assaillants sont arrivés à bord de deux camions à Kalle, un village situé à une vingtaine de km de Maiduguri, la capitale de l'Etat du Borno. «Ils ont utilisé des machettes pour tuer leurs victimes qui travaillaient dans leurs fermes», a affirmé un leader de la milice civile, Babakura Kolo. «Jusque-là, nous avons retrouvé 12 corps dans les champs et la brousse environnante», a-t-il ajouté. Les insurgés, en possession de fusils, n'ont pas tiré pour ne pas attirer l'attention des soldats nigérians stationnés dans le village voisin, Molai, selon la milice. Les insurgés «ont attaqué les agriculteurs avec des machettes, en tuant 12 et en blessant trois gravement», a-t-elle confirmé. On ne sait pas quelle faction de Boko Haram a mené cette attaque. La faction loyale au leader historique Abubakar Shekau est connue pour cibler les civils. L'autre faction, affiliée à Daesh, s'est davantage spécialisée dans les attaques contre les positions de l'armée et les symboles de l'Etat.